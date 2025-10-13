Cavriglia vota Giani | preferenze oltre il 74 per cento

Uno dei comuni dove Eugenio Giani ha stravinto è Cavriglia. Qui il presidente della Toscana ha raccolto il 74,92 per cento delle preferenze. Tomasi si è fermato al 21,47 per cento e Antonella Bundu a 3,61.Così hanno votato a Cavriglia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

