Cavriglia vota Giani | preferenze oltre il 74 per cento

Uno dei comuni dove Eugenio Giani ha stravinto è Cavriglia. Qui il presidente della Toscana ha raccolto il 74,92 per cento delle preferenze. Tomasi si è fermato al 21,47 per cento e Antonella Bundu a 3,61.Così hanno votato a Cavriglia.