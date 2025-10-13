Cattolica in festa ha ottenuto il ricoscimento di Comune dello Sport 2027 da Aces Europe

Riminitoday.it | 13 ott 2025

“Complimenti a Ferrara e a Cattolica per l’importante titolo ottenuto come Città e Comune dello Sport, un riconoscimento che testimonia la qualità dei progetti sportivi e sociali messi in campo da queste amministrazioni della nostra regione”. Così l’assessora regionale allo Sport e Turismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

