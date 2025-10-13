Cattive condizioni igieniche e nessuna autorizzazione per cucinare | chiusa struttura per anziani a Maddaloni
Sono state le diverse irregolarità igienico-sanitarie rilevate dai carabinieri a portare alla chiusura di una struttura per anziani a Maddaloni, nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cattive - condizioni
