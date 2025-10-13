Cattive condizioni igieniche e nessuna autorizzazione per cucinare | chiusa struttura per anziani a Maddaloni

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state le diverse irregolarità igienico-sanitarie rilevate dai carabinieri a portare alla chiusura di una struttura per anziani a Maddaloni, nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cattive - condizioni

cattive condizioni igieniche nessunaCattive condizioni igieniche e nessuna autorizzazione per cucinare: chiusa struttura per anziani a Maddaloni - sanitarie rilevate dai carabinieri a portare alla chiusura di una struttura per anziani a Maddaloni, nella ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cattive Condizioni Igieniche Nessuna