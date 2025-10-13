Catania controlli a tappeto tra centro storico e Cibali | sequestrati 10 chili di carne non tracciata
ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force in azione per garantire legalità e sicurezza. Proseguono le attività della task force coordinata dalla Polizia di Stato nell’ambito dei controlli straordinari del territorio tra il centro storico di Catania e il quartiere Cibali. L’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza sul lavoro, contrastando al tempo stesso fenomeni di illegalità diffusa e irregolarità amministrative. Carne priva di tracciabilità: scatta il sequestro. Durante gli accertamenti effettuati in una delle attività di ristorazione controllate, i medici veterinari dell’Asp e il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale hanno rinvenuto 10 chili di carne privi dei requisiti di tracciabilità, elemento fondamentale per garantirne la provenienza e la sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
