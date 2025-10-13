Castiglion Fiorentino baluardo di Tomasi
Castiglion Fiorentino è baluardo di Tomasi: gli elettori gli hanno accordato il 55,17 per cento delle preferenze. Giani ha ottenuto il 43,35 per cento e Bundu si è fermata a 1,48.Così hanno votato a Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26
Anche il comune di Castiglion Fiorentino chiede la Riapertura H24 del Reparto di Ortopedia e Chirurgia all'Ospedale della Fratta
Castiglion Fiorentino, 20.000 libri 'invadono' il borgo per la 5/a edizione della manifestazione 'Uno, nessuno e centomila'. #ANSA
Anche il comune di Castiglion Fiorentino chiede la Riapertura H24 del Reparto di Ortopedia e Chirurgia all'Ospedale della Fratta - Arezzo, 22 luglio 2025 – Anche il comune di Castiglion Fiorentino chiede la Riapertura H24 del Reparto di Ortopedia e Chirurgia all'Ospedale della Fratta.
Castiglion Fiorentino, in un anno, risparmiate 170mila bottiglie, pari a 4,25 tonnellate di Pet - Arezzo, 5 giugno 2025 – Castiglion Fiorentino, in un anno, risparmiate 170mila bottiglie, pari a 4,25 tonnellate di PET.