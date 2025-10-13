Castel San Giorgio ospita la presentazione del libro Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere del magistrato Catello Maresca

Mercoledì 15 ottobre, alle ore 9.30, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone” scritto dal magistrato Catello Maresca, figura di spicco della magistratura italiana e da sempre impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castel San Giorgio, vedrà la partecipazione delle scuole del territorio – il ProfAgri, l’ Istituto Cuomo Milone e l’ Istituto Comprensivo Lanzara – Castel San Giorgio – in un momento di riflessione e approfondimento dedicato ai valori della legalità, della giustizia e della memoria. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Castel San Giorgio, ospita la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere” del magistrato Catello Maresca

In questa notizia si parla di: castel - giorgio

Non si ferma al posto di blocco e oppone resistenza: fermato dai carabinieri a Castel San Giorgio

Castel San Giorgio, bomba al Comune: cinque indagati dalla Dda

A Castel San Giorgio torna la Festa della Cipolla: il programma della quarta edizione

FAI- Visite speciali l’11 e 12 ottobre tra palazzi storici, chiese e dimore private a Spoleto, Foligno, Terni, Spello, Giano dell’Umbria e Castel Giorgio Vai su Facebook

Castel San Giorgio, ospita la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere” del magistrato Catello Maresca - 30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castel San Giorgio, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni ... Da zon.it

Salerno, Ruote nella Storia: auto d'epoca in sfilata per le strade di Castela San Giorgio - Grande successo per la terza edizione di Ruote nella Storia nel salernitano, che ha visto equipaggi storici sulle quattro ruote e anche sulle due ruote attraversare luoghi ricchi di storia e di ... Secondo ilmattino.it