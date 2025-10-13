Castagnata e Sagra della Mostardella 2025 a Vobbia con mercatini musica e gastronomia

Genovatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre appuntamento a Vobbia con la 46^ Castagnata e 24^ Sagra della Mostardella, tradizionale appuntamento per tutti gli appassionati delle sagre autunnali a cura di Pro Loco Vobbia Aps e Comune di Vobbia.L'evento si svolgerà presso l'area sportiva di Vobbia a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

