casta diva in linea col piano triennale nel 2026 obiettivo 153 milioni di euro

VENTI ANNI FA, nel 2005, Andrea De Micheli (nella foto a destra) era già un affermato manager sulla 50ina con una bella carriera alle spalle. La sua storia di imprenditore, però, era di fatto ancora tutta da scrivere. A scriverla ci ha pensato lui, trasformando una piccola casa di produzione di spot pubblicitari, che allora fatturava 4 milioni di euro, in una multinazionale della comunicazione e degli eventi dal vivo che si chiama Casta Diva Group, è quotata alla Borsa di Milano, ha sedi in quattro continenti, oltre 200 collaboratori, 150 clienti attivi e più di 120 milioni di euro di ricavi a fine 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

