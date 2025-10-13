Caso Rupnik scelti i giudici del processo sulle molestie dell’ex gesuita L’avvocata delle vittime | Aspettano da anni | è ora di cominciare
Lo scorso 9 ottobre è avvenuta la nomina dei cinque giudici del Tribunale che affronterà il caso dell’ex gesuita, teologo e mosaicista sloveno Marko Rupnik, accusato di vari abusi verso religiose. Lo riferisce un comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede, che aggiunge che «il collegio giudicante è composto da donne e chierici che non fanno parte del Dicastero per la Dottrina della Fede e non hanno alcun ufficio presso i Dicasteri della Curia Romana». «Tutto ciò – spiega la nota – al fine di meglio garantire, come in ogni processo giudiziale, l’autonomia e l’indipendenza del suddetto Tribunale». 🔗 Leggi su Open.online
