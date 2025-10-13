Caso Neymar scintille in Brasile | fuori dalle convocazioni di Ancelotti per il tour asiatico Mondiale 2026 ancora possibile

Il ct: “Quando sta bene, può giocare ovunque. La lista di marzo sarà un’anteprima del gruppo per il Mondiale”. Domani (martedì 14 ottobre) l’amichevole col Giappone dopo il 5–0 alla Corea del Sud. Il ritorno di Neymar al Santos doveva essere il primo passo per riprendersi la Seleção. Invece, il fuoriclasse brasiliano resta fuori anche dall’ultima chiamata: Carlo Ancelotti non lo ha inserito tra i convocati per il doppio impegno asiatico, vinto 5–0 contro la Corea del Sud e in calendario domani, martedì 14 ottobre, contro il Giappone. Una scelta che fa rumore, considerato l’obiettivo dichiarato dell’ex Barcellona di rientrare stabilmente nel giro della Nazionale in vista del Mondiale 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Caso Neymar, scintille in Brasile: fuori dalle convocazioni di Ancelotti per il tour asiatico. Mondiale 2026 ancora possibile

