Caso multiproprietà l’UEFA ha un piano per le squadre nella stessa competizione | i Friedkin osservano

Nazionali, preparazione al ritorno in campionato, mercato ( idea Zirkzee? ) e non solo in questi giorni, perché un altro tema importante merita di essere trattato. Nel calcio moderno sono sempre più frequenti i casi di multiproprietà, laddove due club abbiano lo stesso “padrone”, una caratteristica che in certi frangenti può creare dei problemi: emblematica quest’estate la decisione di “retrocedere” il Crystal Palace dall’ Europa League, conquistata tramite la vittoria dell’ FA Cup, in Conference, per la presenza nella stessa competizione del Lione, anch’esso di proprietà dello shareolder John Texton. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

