Caso Mario Adinolfi come funzionava il gruppo Scommessa Collettiva | l’inchieste delle Iene
Mario Adinolfi, classe 1971, è al centro di una serie di servizi pubblicati dalle Iene su Scommessa Collettiva. Parliamo di un gruppo di scommesse gestito da Adinolfi: si entrava versando una quota che sarebbe poi stata restituita nel tempo in base alle vincite. Le Iene hanno raccolto diverse testimonianze di persone che dicono di aver partecipato senza ricevere però nè i soldi promessi nè quelli investiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: caso - mario
Juventus, caso Douglas Luiz: “Atto gravissimo. Joao Mario non è il titolare, ecco l’altro obiettivo” | ESCLUSIVO
Caso Kirk, Mario Giordano attacca la sinistra e replica a Roberto Saviano: “Si è ammazzato da solo”
Chi è Mario Venditti, il magistrato del caso Garlasco travolto da pizzini e soldi sospetti
Mario Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per il caso Garlasco Nel nuovo filone dell'inchiesta Clean emergono accuse pesanti nei confronti dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, già coinvolto per corruzione in atti giudizia Vai su Facebook
Quod natura non dat -en este caso- Vallisoletvm non præstat. - X Vai su X
Caso Mario Adinolfi, come funzionava il gruppo Scommessa Collettiva: l’inchieste delle Iene - Mario Adinolfi, classe 1971, è al centro di una serie di servizi pubblicati dalle Iene su Scommessa Collettiva ... Riporta fanpage.it
Anziana disabile perde 82mila euro nel club scommesse di Mario Adinolfi, lui: “Mi attaccano perché sono generoso” - La donna, 66 anni, racconta in lacrime di aver affidato i risparmi di una vita all’ex naufrago dell’Isola dei famosi. Lo riporta msn.com