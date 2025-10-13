Caso Garlasco Lovati | ‘Offendere i miei clienti è una strategia’ l’avvocato diventa testimonial
La bufera su Massimo Lovati: le dichiarazioni che dividono. Parole destinate a far discutere, quelle di Massimo Lovati, uno degli avvocati di Andrea Sempio, coinvolto nella complessa vicenda giudiziaria legata al caso Garlasco. Ospite del programma Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, il legale ha spiegato e difeso alcune sue recenti esternazioni, già finite al centro delle polemiche dopo una chiacchierata con Fabrizio Corona. “ Offendere i miei clienti è una mia strategia difensiva ” – ha detto Lovati, replicando alle accuse di aver mancato di rispetto alla famiglia Sempio, definita “ignorante come delle capre” (concetto ribadito anche a La vita in diretta). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
