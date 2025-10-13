Caso Garlasco l’avvocato Lovati e la mossa da testimonial di una clinica dentistica in Albania | Dopodomani torno lì così mi mettono i denti

Il legale Massimo Lovati, avvocato della difesa di Andrea Sempio è finito sotto i riflettori per alcune dichiarazioni rilasciate durante il programma Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5. Lovati ha confermato di essere ancora parte del team difensivo di Sempio, sottolineando di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale che metta in dubbio il suo ruolo. «Per ora sono ancora il suo avvocato. Io rimango finché mi lasciano rimanere. Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me», ha affermato. Poi, a proposito degli insulti rivolti alla famiglia Sempio («sono ignoranti come delle capre», ndr ), ha spiegato che si trattava di una “ strategia difensiva ”. 🔗 Leggi su Open.online

