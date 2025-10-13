Caso Chiara Poggi nuove accuse all’avvocato di Sempio | possibile la revoca del mandato
Le frasi choc e l'indagine della procura. Dopo le dichiarazioni esplosive nello show di Fabrizio Corona, si torna a parlare di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ora indagato dalla procura di Pavia nell'ambito del nuovo filone d'indagine sull' omicidio di Chiara Poggi. Perché Lovati è finito sotto inchiesta. Secondo quanto emerso, Lovati è indagato per diffamazione aggravata in relazione alle affermazioni fatte nei confronti di Angelo Giarda, storico difensore di Alberto Stasi, scomparso nel 2021. A presentare la querela sono stati i figli dell'avvocato Giarda. Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Fabio De Pasquale, della procura di Milano.
