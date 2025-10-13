Caso Almasri i capigruppo della destra a Fontana | Conflitto di attribuzione per Bartolozzi

A quattro giorni dal salvataggio in aula dei ministri sulla vicenda Almasri, la maggioranza che sostiene il governo Meloni avvia la procedura per sollevare il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale per tutelare anche la capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel pomeriggio di lunedì, secondo quanto risulta al Fatto, i capigruppo di maggioranza Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Paolo Barelli (Forza Italia) e Riccardo Molinardi (Lega) hanno inviato una nota al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere che l’ufficio di presidenza sollevi il conflitto di attribuzione contro la procura di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

