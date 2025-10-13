Casino del Bel Respiro il palazzo più inaccessibile di Roma | è visitabile solo 6 giorni l’anno
Villa Pamphilj è uno dei luoghi più noti di Roma dove ogni giorno migliaia di persone vengono in visita e ne restano esterrefatti da così tanta bellezza. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> All’interno della sua area vi è un palazzo che è visitabile solo 6 giorni l’anno e chiunque voglia conoscerlo deve prenotare con largo anticipo. Si tratta del Casino del Bel Respiro. Il Casino del Bel Respiro anche conosciuto come Casino dell’Algardi, è stato realizzato per volere del Pontefice Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che lo fece costruire a partire dal 1644 nel parco di Villa Pamphilj. 🔗 Leggi su Funweek.it
Il Casino del Bel Respiro, rappresentanza del Governo italiano, offre visite guidate su prenotazione, permettendo di scoprire la bellezza del XVII secolo. L'accesso è limitato a gruppi di 30 e il percorso è fisso per motivi di sicurezza. https://buff.ly/OQMbZtC - facebook.com Vai su Facebook
