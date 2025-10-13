case popolari bando in 9 comuni sportello itinerante per le domande

Case a costi calmierati per le fasce deboli. Si è aperto un nuovo bando per l’assegnazione di alloggi popolari nei Comuni del distretto sociale Sud-Est Milanese che comprende Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato, San Giuliano, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi. La coperta, purtroppo, è corta: in un territorio dove risiedono circa 112mila abitanti - e dove, ad ogni bando, arrivano fiumi di richieste - gli alloggi disponibili, in questa tornata, sono solo 25. La buona notizia è che è stato attivato uno sportello informativo per aiutare gli interessati nella compilazione delle domande, che vanno redatte in modalità telematica e presentate entro il 17 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

