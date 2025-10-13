‘Casa dei libri’ distrutta al parco di Cocomaro baby vandali nei guai
Che fosse una ‘ragazzata’, era chiaro sin da subito. Ma, al di là dell’età e degli intenti di chi lo ha commesso, un atto vandalico rimane tale, e come tale può portare a conseguenze anche severe. Proprio come nel caso dell’ incendio dei libri del parchetto di Cocomaro, del quale i carabinieri – al termine di una serie di indagini – hanno individuato e denunciato i responsabili. A finire nei guai sono stati cinque adolescenti, che ora dovranno rispondere di quella ‘bravata’ di pessimo gusto. Ma riavvolgiamo per un attimo il nastro fino alla fine dell’estate. Aveva fatto molto scalpore quanto successo nella notte del 26 agosto all’interno del parco di Cocomaro di Focomorto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
