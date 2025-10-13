Cartelli con scritta genocidio mentre parla Trump | due parlamentari cacciati
Due parlamentari israeliani sono stati portati fuori dalla Knesset a forza. mentre il presidente Usa teneva il suo discorso, infatti, hanno sollevato un foglio con scritto "genocidio". In un video pubblicato sui social, Ayman Odeh ha mostrato il moemnto in cui lui e il collega sono stati allontanati, poi con davanti un cartello con scritto "Recognize Palestine" ha detto: "Sono stato cacciato per aver sollevato la richiesta più semplice. Una richiesta su cui l'intera comunità internazionale è d'accordo: riconoscere lo Stato di Palestina. Riconoscere la semplice verità. Ci sono due popoli qui e nessuno se ne andrà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
STOP GENOCIDIO Negli ultimi giorni, a Torino, su diversi cartelli stradali sono comparsi adesivi con la scritta “STOP Genocidio”. ? Un’azione simbolica lanciata da Extinction Rebellion a sostegno della Global Sumud Flotilla, salpata nei giorni scorsi dal por Vai su Facebook
Alzano il cartello 'genocidio' mentre parla Trump, espulsi due parlamentari - Momenti di caos e urla alla Knesset durante il discorso del presidente Trump: Ayman Odeh e Ofer Kassif sono stati allontanati dopo aver sventolato un cartello con la scritta 'genocidio'. Scrive ansa.it
La bandiera cucita da nonna, i bus partiti all’alba, i cartelli di cui non si parla: vi racconto il corteo per Gaza. Quella marea umana risponde alla domanda: “Tu dov’eri ... - Un racconto dal cuore del corteo per Gaza a Roma: famiglie, bambini e anziani uniti contro il genocidio in Palestina - Secondo ilfattoquotidiano.it