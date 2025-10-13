Carte Pokémon | quando il gioco per ragazzi diventa un affare da milioni e da rapina
Chi ha vissuto da adolescente gli anni Ottanta o Novanta di certo si ricorda le mattinate passate a scambiare carte Magic o dei calciatori Panini nel cortile della scuola. Una passione innocente che oggi, con il fenomeno dei Pokémon, si è trasformata non solo in una mania che ha coinvolto le tendenze della moda, ma anche e soprattutto in una corsa alla speculazione da migliaia, se non milioni, di dollari. La truffa da 24 mila euro. Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato un preoccupante aumento di truffe, furti e persino episodi violenti legati alle carte dei mostriciattoli giapponesi, spinti dai prezzi record raggiunti dai pezzi più rari. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: carte - gioco
«Eclissi», il negozio del giovane Mattia Maraglio dove le carte da gioco creano legami
[PSP] Joker Poker 0.20 : Un Gioco di Carte Homebrew per PSP Ispirato a Balatro
Napoli su Ndoye, lo svizzero cambia ancora le carte in gioco: le ultime
Il Gioco di Carte di Giarre è disponibile presso la #prolocogiarreaps e potrà riempire le Vostre giornate di relax! All'interno del pacchetto troverete 64 carte da gioco con sfondo verde, blu, arancione, giallo (oltr - facebook.com Vai su Facebook
Arricchisci la tua esperienza di gioco con le carte amiibo di Street Fighter 6! Ogni booster pack contiene tre carte amiibo selezionate casualmente. In tutto, le carte disponibili sono 38. Disponibili ora nel My Nintendo Store: https://ntdo.com/6015AVGgb - X Vai su X
Carte Pokémon: quando il gioco per ragazzi diventa un affare da milioni (e da rapina) - Dai cortili scolastici agli investimenti milionari: come il collezionismo Pokémon è diventato terreno di raggiri, furti e addirittura gambizzazioni ... Da panorama.it
GCC Pokémon Fiamme Spettrali: vi sveliamo in anteprima le carte della nuova espansione! - Dal 14 novembre sarà disponibile in tutti i negozi la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Megaevoluzione - Si legge su it.ign.com