Carpi via ai bandi per progetti sportivi nelle palestre Pio e Vallauri

Modenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperto il percorso per l’affidamento in orario extrascolastico delle palestre degli istituti scolastici Alberto Pio e Vallauri. Società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione possono rispondere all’avviso pubblico, on line sul sito del Comune di Carpi, proponendo un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

