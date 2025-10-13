Una tempesta proveniente da nord-est sta sconvolgendo la costa orientale degli Stati Uniti, portando a dichiarare lo stato di emergenza nel New Jersey e in alcune parti dello Stato di New York. Un’altra tempesta ha colpito più a sud, con forti piogge e inondazioni nella Carolina del Sud e del Nord. Le inondazioni si sono diffuse lungo la costa nella contea di Georgetown, nella Carolina del Sud, dove diversi automobilisti hanno dovuto essere salvati quando l’acqua ha allagato le loro auto. Il servizio meteorologico ha dichiarato che alcune zone della contea hanno ricevuto fino a 18 centimetri di pioggia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carolina del Sud, alluvioni nelle città costiere