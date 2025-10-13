L’azienda bergamasca, punto di riferimento nella carpenteria leggera, ha scelto di celebrare i suoi 70 anni di attività con un momento conviviale dedicato ai dipendenti e con l’installazione, presso la sede, di un dispositivo salvavita DAE: un gesto concreto di attenzione alle persone che ogni giorno contribuiscono alla vita dell’impresa. L’impresa è nata nel 1955 a Ponte Nossa, in Valle Seriana, per iniziativa del fondatore Gianni Carobbio, come produttrice di tubi, gomiti da stufa e prodotti correlati, e nel 1961 si è trasferita in città, per aprirsi a clienti e mercati nuovi. Con sede in via Monte Gleno 4, è oggi specializzata nei settori del taglio laser, lattoneria, carpenteria e lavorazione lamiere conto terzi, è presieduta da Alberto Carobbio, figlio del fondatore, e vede all’opera anche la terza generazione, con Lorenzo Carobbio, direttore di produzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Carobbio Officine Tecnologia Lamiere, 70 anni di sviluppo puntando su qualità e spirito innovativo