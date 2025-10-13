Carlos Augusto titolare col Brasile? Ancelotti ci pensa per l’amichevole col Giappone | la situazione
Inter News 24 sulla nazionale verdeoro. È arrivato il momento di Carlos Augusto. Dopo il breve esordio di venerdì scorso contro la Corea del Sud, l’esterno sinistro dell’Inter avrà la sua prima grande occasione da titolare con la maglia del Brasile. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha in mente una vera e propria rivoluzione per l’amichevole di domani contro il Giappone (fischio d’inizio alle 12:30 italiane). Il CT italiano, infatti, ha provato una formazione con ben otto cambi rispetto all’undici titolare visto a Seul. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: carlos - augusto
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
L'Inter lavora sui contratti di Frattesi e Carlos Augusto, in scadenza al 2028 ? Il centrocampista italiano riflette sul suo futuro, sul minutaggio e centralità del progetto. Ad oggi per il Corriere dello Sport rischia di diventare un caso spinoso. Servirà il confronto - facebook.com Vai su Facebook
#InterNazionali: in campo Carlos Augusto e Akanji #ForzaInter - X Vai su X
Ancelotti rivoluziona il Brasile: otto cambi contro il Giappone, chance da titolare per Carlos Augusto - Dopo il cammeo contro la Corea del Sud di venerdì scorso, Carlos Augusto avrà la sua prima chance da titolare con la Nazionale brasiliana sotto la gestione di Carlo Ancelotti. msn.com scrive
Brasile show in amichevole: Ancelotti batte 5-0 la Corea del Sud. Pari tra Giappone e Paraguay - La Seleçao vince a Seoul: doppiette di Estevao e Rodrygo, gol di Vinicius Jr. Lo riporta corrieredellosport.it