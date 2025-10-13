Inter News 24 sulla nazionale verdeoro. È arrivato il momento di Carlos Augusto. Dopo il breve esordio di venerdì scorso contro la Corea del Sud, l’esterno sinistro dell’Inter avrà la sua prima grande occasione da titolare con la maglia del Brasile. Secondo quanto riportato da Globo Esporte, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha in mente una vera e propria rivoluzione per l’amichevole di domani contro il Giappone (fischio d’inizio alle 12:30 italiane). Il CT italiano, infatti, ha provato una formazione con ben otto cambi rispetto all’undici titolare visto a Seul. 🔗 Leggi su Internews24.com

Carlos Augusto titolare col Brasile? Ancelotti ci pensa per l'amichevole col Giappone: la situazione