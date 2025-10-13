Carlo Cracco festeggia i 60 anni alla Balera dell’Ortica di Milano | le foto e i video della serata piena di Vip

Una serata all’insegna della musica e della convivialità ha segnato il sessantesimo compleanno di Carlo Cracco, festeggiato nello storico locale milanese La Balera dell’Ortica, come riporta Milano Today. L’evento, organizzato in forma privata ma con la partecipazione di numerosi amici e colleghi del mondo dello spettacolo, ha riunito volti noti e ha attirato l’attenzione dei social, dove foto e video hanno documentato i momenti principali della festa. Tra gli invitati, Max Pezzali con la moglie Debora Pelamatti, Geppi Cucciari e Nicola Savino. Il momento della torta è stato accompagnato dal tradizionale Tanti auguri a te intonato dagli ospiti mentre Cracco spegneva le candeline. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carlo Cracco festeggia i 60 anni alla Balera dell’Ortica di Milano: le foto e i video della serata piena di Vip

In questa notizia si parla di: carlo - cracco

