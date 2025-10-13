Carenza di medici e rinunce alle cure | la sanità friulana sotto pressione

La sanità friulana è efficiente, ma sotto pressione. Il nuovo Rapporto Gimbe 2025 mostra come il Friuli Venezia Giulia riesca a mantenere standard alti in termini di personale e organizzazione, pur affrontando sfide sempre più complesse: carenza di medici di base, rinunce alle cure in crescita e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it