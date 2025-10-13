Capricorn 01 | la nuova fuoriserie firmata Zagato
Si tratta della prima hypercar per l'azienda tedesca specializzata in materiali leggeri. L'auto verrà venduta in soli 19 esemplari a 2,95 milioni di euro a partire dalla prima metà del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: capricorn - nuova
Capricorn e Zagato, primo teaser della nuova hypercar: solo 19 esemplari - X Vai su X
Nasce la Capricorn 01 Zagato, una super sportiva con un 5.2 V8, 1.200 kg di peso e un prezzo base di quasi 3 milioni di euro. - facebook.com Vai su Facebook
Capricorn 01: la nuova fuoriserie firmata Zagato - L'auto verrà venduta in soli 19 esemplari a 2,95 milioni di euro a partire dalla prima metà del 2026 ... Da msn.com
Capricorn 01 Zagato, un gioiello da 3 milioni di euro: hypercar da 900 CV con cambio manuale - Zagato firma la nuova Capricorn 01, una hypercar a motore centrale con V8 da 5,2 litri, trazione posteriore e cambio manuale ... Scrive msn.com