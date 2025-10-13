Capricorn 01 | la nuova fuoriserie firmata Zagato

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta della prima hypercar per l'azienda tedesca specializzata in materiali leggeri. L'auto verrà venduta in soli 19 esemplari a 2,95 milioni di euro a partire dalla prima metà del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

