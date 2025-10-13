Capo Verde raggiunge la finale per la prima volta
2025-10-13 20:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Capo Verde si è qualificato per la Coppa del Mondo per la prima volta, ottenendo il biglietto per la finale del 2026 con una vittoria per 3-0 sullo Swaziland. I Blue Sharks si sono piazzati al box per qualificarsi dal CAF Gruppo D con una vittoria casalinga per 1-0 sul Camerun il mese scorso. Mercoledì scorso Capo Verde ha fallito con la possibilità di qualificarsi contro la Libia, pareggiando 3-3. Ma non hanno commesso errori contro l’Eswatini senza vittorie. Dailon Livramento ha portato Capo Verde in vantaggio al 3? del secondo tempo, prima che Willy Semedo tirasse al volo nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
