Capo Verde la prima volta non si scorda mai | secondo paese più piccolo di sempre ai Mondiali

Roma, 13 ottobre 2025 – Dieci isole vulcaniche, poco più di cinquecentomila abitanti: una volta ai Mondiali, la prima. E’ un traguardo storico per la nazionale africana, che si qualifica alla Coppa del Mondo 2026 battendo eSwatini 3-0 e vincendo il girone D. Con i suoi 526 mila abitanti,  Capo Verde sarà la seconda nazione più piccola (dopo l'Islanda, che conta 400 mila abitanti) a partecipare a un Mondiale. In quel piccolo angolo del mondo, a 500 chilometri dalle coste del Senegal è nata un’impresa in una manciata di decenni, da quel 1978, data dell ’indipendenza dal Portogallo.  E’ nei primi Duemila che il pallone inizia a rotolare seriamente a quelle latitudini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

