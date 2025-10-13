Capo Verde fa la storia e vola ai Mondiali 2026 | vittoria e primo posto nel girone davanti al Camerun
Capo Verde fa la storia e si qualifica ai prossimi Mondiali 2026. I Leoni indomabili sono arrivati davanti al ben più quotato Camerun nel proprio girone compiendo un'impresa da sogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Libia-Capo Verde (Qualificazioni Mondiali Africa, 08-10-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Il vento di Sal e il fuoco di Fogo: diario di viaggio da un arcipelago in bilico, Capo Verde
Capo Verde a un passo dai Mondiali e in campo parte la festa: l’invasione dei tifosi è impressionate
La piccola Capo Verde sogna il mondiale: oggi l'appuntamento con la storia
Capo Verde, 11 anni per riscrivere la storia: il sogno Mondiale è realtà - La Nazionale di Bubista diventa la quattordicesima africana a riuscirci
Festa nazionale a Capo Verde: così tutti possono vedere la partita che regalerebbe il Mondiale - Il Governo di Capo Verde ha indetto festa nazionale per permettere a chiunque di assistere alla gara decisiva per la qualificazione mondiale