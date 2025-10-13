Capo Verde fa la storia e vola ai Mondiali 2026 | vittoria e primo posto nel girone davanti al Camerun

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capo Verde fa la storia e si qualifica ai prossimi Mondiali 2026. I Leoni indomabili sono arrivati davanti al ben più quotato Camerun nel proprio girone compiendo un'impresa da sogno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capo - verde

Libia-Capo Verde (Qualificazioni Mondiali Africa, 08-10-2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Il vento di Sal e il fuoco di Fogo: diario di viaggio da un arcipelago in bilico, Capo Verde

Capo Verde a un passo dai Mondiali e in campo parte la festa: l’invasione dei tifosi è impressionate

capo verde fa storiaCapo Verde, 11 anni per riscrivere la storia: il sogno Mondiale è realtà - La Nazionale di Bubista diventa la quattordicesima africana a riuscirci ... Segnala gianlucadimarzio.com

capo verde fa storiaFesta nazionale a Capo Verde: così tutti possono vedere la partita che regalerebbe il Mondiale - Il Governo di Capo Verde ha indetto festa nazionale per permettere a chiunque di assistere alla gara decisiva per la qualificazione mondiale ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Capo Verde Fa Storia