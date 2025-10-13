Capo Verde ai Mondiali 2026 | gli Squali Azzurri scrivono la storia con un 3-0 all’Eswatini la festa VIDEO

Storica qualificazione per Capo Verde. Capo Verde entra nella storia del calcio mondiale: con un 3-0 netto contro l’Eswatini, gli Squali Azzurri hanno conquistato il pass per la fase finale della Coppa del Mondo 2026, diventando la seconda nazione più piccola dopo l’Islanda a raggiungere i Mondiali. La vittoria decisiva è arrivata davanti al pubblico di casa, allo Stadio Nazionale di Praia, dove i tifosi hanno assistito a una partita intensa e combattuta. La partita decisiva: tre gol che valgono la storia. La prima frazione di gioco ha visto l’ Eswatini resistere al pressing capoverdiano, mantenendo il punteggio sullo 0-0 fino all’intervallo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capo Verde ai Mondiali 2026: gli Squali Azzurri scrivono la storia con un 3-0 all’Eswatini, la festa (VIDEO)

