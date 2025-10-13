Caos a Milano esplode la rabbia dopo il voto su Tel Aviv | scontri con la polizia

Le proteste fuori Palazzo Marino in seguito al voto sul gemellaggio con Tel Aviv hanno acceso un forte dibattito a Milano, trasformando la discussione in Consiglio Comunale in momenti di alta tensione sia all’interno che all’esterno della sede istituzionale. Il cuore della polemica risiede nel respingimento, da parte dell’Aula consiliare, di un ordine del giorno che mirava a bloccare ogni forma di cooperazione con Israele, inclusa la sospensione del gemellaggio con la città di Tel Aviv. L’esito della votazione ha immediatamente innescato la reazione della cittadinanza e degli attivisti che si erano radunati in Piazza della Scala, ribattezzata simbolicamente “Piazza Gaza”, per sostenere la mozione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

