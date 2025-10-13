BASKET di Alessandro Luigi Maggi Cantù ritrova la Serie A al PalaDesio con un successo che vale molto più dei due punti: identità, nervi saldi e letture migliori nel momento caldo. Per tre quarti la gara è un rebus: Reggio Emilia tesse e disfa, sospinta da un dominante Kwam Cheatham (27), mentre l’ Acqua S.Bernardo alterna buone sequenze a smarrimenti difensivi e scelte affrettate. Persa l’occasione di chiuderla nel terzo periodo, gli uomini di Priftis rimettono in corsa la squadra di Brienza, che risale fino al 61-61. L’ultimo quarto cambia la narrativa. Xavier Sneed, inchiodato allo 07 fino ad allora, rompe il ghiaccio dalla lunetta, firma il primo canestro dal campo e dà profondità agli attacchi brianzoli, puntando ferro e spazi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cantù risorge nel finale. Prima in casa in trionfo