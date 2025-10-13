Cantù risorge nel finale Prima in casa in trionfo
BASKET di Alessandro Luigi Maggi Cantù ritrova la Serie A al PalaDesio con un successo che vale molto più dei due punti: identità, nervi saldi e letture migliori nel momento caldo. Per tre quarti la gara è un rebus: Reggio Emilia tesse e disfa, sospinta da un dominante Kwam Cheatham (27), mentre l’ Acqua S.Bernardo alterna buone sequenze a smarrimenti difensivi e scelte affrettate. Persa l’occasione di chiuderla nel terzo periodo, gli uomini di Priftis rimettono in corsa la squadra di Brienza, che risale fino al 61-61. L’ultimo quarto cambia la narrativa. Xavier Sneed, inchiodato allo 07 fino ad allora, rompe il ghiaccio dalla lunetta, firma il primo canestro dal campo e dà profondità agli attacchi brianzoli, puntando ferro e spazi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cant - risorge
La voce di Gaza risorge a Cartagine, Mohammed Assaf torna a cantare per la sua gente
Torna il Palio del Daino e sarà ricco di novità. Il Medioevo risorge grazie ad artisti, rievocazioni e sfide tra Contrade
Draghi risorge e dopo la Russia attacca l'Ue: "Marginale e spettatrice, da Gaza all'Ucraina, evaporata l'illusione di un'Europa che conta" - VIDEO
CANTÙ VINCE A DESIO: PRIMO SUCCESSO IN QUESTA SERIE A! Xavier Sneed si sveglia nel quarto periodo, la bomba di De Nicolao la chiude. Sconfitta per una brutta Reggio Emilia, nonostante i 27 di Cheatham (di cui 20 nel primo tempo). Il finale... htt - facebook.com Vai su Facebook
Cantù risorge nel finale. Prima in casa in trionfo - I biancoblù riscattano la sconfitta all’esordio superando Reggio Emilia. Lo riporta msn.com