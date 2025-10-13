Cantieri infiniti sull’A14 il Patto per l’Abruzzo chiede la sospensione dei pedaggi | La Regione si faccia sentire

Il Patto per l’Abruzzo ha depositato una risoluzione, a prima firma del consigliere regionale Dino Pepe, per chiedere interventi urgenti a tutela di cittadini, pendolari e imprese penalizzati dai lavori sull’autostrada A14. Il documento è stato trasmesso alla II Commissione “Territorio, Ambiente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

VIDEO-FOTO/ A14, CANTIERI INFINITI TRA PINETO E CITTÀ SANT’ANGELO, PATTO PER L'ABRUZZO: “100 MINUTI PER 19 KM, ORA BASTA” - È questa, oggi, la fotografia impietosa della viabilità sull’A14 tra Pineto e Città Sant’Angelo. Riporta certastampa.it

A14: CENTROSINISTRA CHIEDE PEDAGGIO GRATUITO, “CANTIERI INFINITI, SITUAZIONE DRAMMATICA” - PESCARA – Il Patto per l’Abruzzo ha presentato una risoluzione in Consiglio Regionale per chiedere la gratuità del pedaggio nel tratto abruzzese della A14 dove sono in corso i lavori e l’accelerazione ... Scrive abruzzoweb.it