Cantiere choc a Pognana Lario | tre denunciati lavori sospesi e multe da 51mila euro

Quicomo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controllo lampo, esito pesantissimo. I carabinieri della Stazione di Pognana Lario, insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Como, hanno passato al setaccio un cantiere edile del paese e rilevato violazioni gravi alla normativa sulla sicurezza. Il risultato: tre persone denunciate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: cantiere - choc

