Cantiere choc a Pognana Lario | tre denunciati lavori sospesi e multe da 51mila euro
Controllo lampo, esito pesantissimo. I carabinieri della Stazione di Pognana Lario, insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Como, hanno passato al setaccio un cantiere edile del paese e rilevato violazioni gravi alla normativa sulla sicurezza. Il risultato: tre persone denunciate. 🔗 Leggi su Quicomo.it
