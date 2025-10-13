Cantare e suonare con Alessandro Scarlatti la giornata di studi
Il Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti, uno dei più antichi d'Italia e può essere annoverato, per numero di cattedre, studenti e varietà dell’offerta formativa, tra gli istituti più rappresentativi del comparto dell’Alta Formazione Artistica Musicale del Ministero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cantare - suonare
Vi aspettiamo sabato 11 Ottobre alle 21 in Casetta Verde per suonare e cantare insieme - facebook.com Vai su Facebook
Florio dirige a Napoli i concerti sacri di Alessandro Scarlatti - Marcellino e Festo, nel centro antico di Napoli, è la location che domani ospita un duplice appuntamento dedicato ad Alessandro Scarlatti celebrato nel ... Segnala ansa.it
Napoli celebra Alessandro Scarlatti nel 300/o della morte - Si intitola '300 Alessandro Scarlatti il progetto speciale che, tra il 29 aprile e il 24 ottobre, celebra a Napoli, nel 300/o della morte, il grande musicista attivo tra la fine del Seicento e gli ... Si legge su ansa.it