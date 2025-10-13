Canottaggio i convocati dell’Italia per il Memorial d’Aloja | 60 azzurri al via nelle gare sui 500 metri

L’Italia sarà presente al 39° Memoria d’Aloja di canottaggio, in programma a Piediluco sabato 18 e domenica 19 ottobre, con ben 60 atleti, suddivisi in due gruppi, la cui composizione è stata definita dal direttore tecnico Antonio Colamonici. Le gare del Memorial d’Aloja 2025 saranno tutte disputate con una nuova formula sulla distanza sprint di 500 metri, e l’Italia vi prenderà parte con due gruppi, il primo di 31 atleti ed il secondo di 29. Le gare del fine settimana saranno come sempre aperte anche ad equipaggi di altre Nazioni. I CONVOCATI DELL’ITALIA. Primo gruppo Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme GialleSportiva Murcarolo), Veronica Bumbaca (Fiamme OroCUS Torino), Stefania Buttignon (Fiamme OroSC Timavo), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme GialleSC Padova), Alice Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme OroSC Gavirate), Nunzio Di Colandrea (Marina MilitareRYCC Savoia), Alessandra Faella (Marina MilitareRYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina MilitareTelimar Palermo), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Giacomo Gentili (Fiamme GialleSC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme GialleCUS Torino), Stefania Gobbi (CarabinieriSC Padova), Josef Marvucic (Canoa San Giorgio), Laura Meriano (CarabinieriSC Garda Salò), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Salvatore Monfrecola (Marina MilitareRYCC Savoia), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme GialleSC Moto Guzzi), Susanna Pedrola (CUS Torino), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme GialleRYCC Savoia), Giorgia Sciattella (Marina MilitareRCC Tevere Remo), Aurora Spirito (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (Marina MilitareSC Arno), Davide Verità (Marina MilitareSC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro). 🔗 Leggi su Oasport.it

