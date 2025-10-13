Canottaggio Europei Beach Sprint | Maria Lanciano regina d’Europa Under 19
L’azzurra della LNI Barletta ha conquistato ieri il titolo continentale ad Antalya. Emozione e orgoglio per una vittoria che vale doppio: la specialità sarà olimpica a Los Angeles 2028. L’Italia del canottaggio festeggia. Ieri, agli Europei di Beach Sprint Under 19, la giovane Maria Lanciano (LNI Barletta) ha conquistato il titolo continentale nel singolo femminile, regalando all’inno di Mameli il momento più atteso sulle spiagge di Antalya. Una prova magistrale per l’azzurra, che dopo aver dominato i time trial e gli ottavi sabato, ha completato ieri il percorso perfetto superando in sequenza la francese Lou Phillipe, l’austriaca Marlene Kuehr e la russa neutrale Aleksandra Grigoreva. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - europei
Varese capitale del canottaggio: assegnati alla Schiranna Campionati europei e Mondiali Master
Capitale del canottaggio. Europei e Mondiali Master. Schiranna campo da gara
Canottaggio, Europei Under 23 di Racice: ufficializzati i 39 azzurri convocati
Arriva una splendida medaglia per l’Italia dagli Europei di Canottaggio Beach Sprint, ad Antalya, in Turchia. Una bravissima Maria Lanciano si impone nella prova singolare Under 19 femminile superando in finale la fortissima Aleksandra Grigoreva, vincendo Vai su Facebook
Europei Beach Sprint: la progressione del singolo senior maschile LIVE https://tinyurl.com/mwpk7m9y #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #coastalrowing #coastal #europe #beachsprint #rowingbeachsprint #europeanrowingchampions - X Vai su X
Canottaggio beach sprint, agli Europei U19 Maria Lanciano conquista l’oro! - Arriva una medaglia d'oro per l'Italia ad Antalya, in Turchia, sede degli Europei under 19 2025 di canottaggio beach sprint: a conquistarla è Maria ... Scrive oasport.it
Canottaggio – Europei Beach Sprint: avanti cinque barche azzurre ad Antalya - Ad Antalya la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici piazza tre barche ai quarti di finale e du ... Secondo politicamentecorretto.com