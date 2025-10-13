Canottaggio Europei Beach Sprint | Maria Lanciano regina d’Europa Under 19

L’azzurra della LNI Barletta ha conquistato ieri il titolo continentale ad Antalya. Emozione e orgoglio per una vittoria che vale doppio: la specialità sarà olimpica a Los Angeles 2028. L’Italia del canottaggio festeggia. Ieri, agli Europei di Beach Sprint Under 19, la giovane Maria Lanciano (LNI Barletta) ha conquistato il titolo continentale nel singolo femminile, regalando all’inno di Mameli il momento più atteso sulle spiagge di Antalya. Una prova magistrale per l’azzurra, che dopo aver dominato i time trial e gli ottavi sabato, ha completato ieri il percorso perfetto superando in sequenza la francese Lou Phillipe, l’austriaca Marlene Kuehr e la russa neutrale Aleksandra Grigoreva. 🔗 Leggi su Sportface.it