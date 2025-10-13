Canicattini Bagni accoltella l’ex compagna dopo la denuncia | arrestato Paolo Passarello
L’agguato nel parcheggio della casa di cura. Attimi di terrore a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, dove una donna di 33 anni è stata brutalmente aggredita a coltellate dal suo ex compagno, Paolo Passarello, 34 anni. L’uomo l’ha attesa all’uscita dal lavoro, nel parcheggio di una casa di cura per anziani, e l’ha colpita ripetutamente prima di darsi alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna era appena terminato il turno di lavoro e si stava dirigendo verso la propria auto, quando Passarello, armato di un coltello da cucina, le si è avvicinato colpendola con una violenza inaudita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
