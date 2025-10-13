Cani senza guinzaglio microchip mancanti e maltrattamenti | 34 sanzioni nel 2025 Venerdì si inaugura il nuovo sgambatoio
JESI- Dopo aver riparato i danni causati dagli atti vandalici che ne avevano ritardato l’apertura, verrà inaugurata venerdì prossimo alle ore 10.00 la nuova area di sgambatura per cani di Via del Burrone. L’intervento, realizzato dall’Amministrazione comunale, si propone di offrire un servizio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: cani - guinzaglio
Sindaco vieta monopattini, giochi pericolosi e cani senza guinzaglio nel parco pubblico
"Disabili inseguiti da cani liberi", appello del sindaco a usare il guinzaglio
Cani senza guinzaglio in villa comunale
Commentiamo insieme i vostri guinzagli, quelli con cui portate i cani in negozio o per la toelettatura. Oggi analizziamo insieme pro e contro di questo GUINZAGLIONE, molto particolare, che non si vede spesso in giro ma per ovvi motivi. Ci avrà convinto? Scop Vai su Facebook
Cani senza guinzaglio. In spiaggia arrivano i vigili. Controlli ai microchip - Blitz degli agenti della polizia locale lungo l’arenile tra Falconara e Palombina. Da ilrestodelcarlino.it
Falconara, cani sciolti o anche senza microchip: scattano le sanzioni dei vigili - 181 i quattrozampe registrati all’anagrafe canina, per una media di uno ogni 3,7 nuclei. Riporta corriereadriatico.it