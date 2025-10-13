Candle Experience

Un'immersione sensoriale creativa nel mondo delle candele artigianali.Condividi la magia e l'emozione che si nasconde dietro la creazione di ogni singola candela. Per un pomeriggio, i partecipanti avranno l'opportunità di abbandonare lo stress quotidiano e riscoprire il piacere del "fare" con le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

