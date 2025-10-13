Cancro al colon microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
(Adnkronos) – Il microbioma intestinale può predire il rischio di un individuo di sviluppare il tumore al colon-retto, e potrà diventare un vero e proprio sensore precoce di salute, alla base di test di screening non invasivi e personalizzati. A svelarlo è uno studio congiunto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: cancro - colon
Prevenzione del cancro al colon, scatta l’allarme: “Qui siamo gli ultimi ma lo screening salva”
Expo 2025 Osaka, Abenavoli: “L’acido clorogenico blocca sviluppo cancro del colon”
James Van Der Beek testimonial contro il cancro del colon-retto: “Sottoporti allo screening può salvarti la vita”
Tumore al colon, l’importanza del microbioma intestinale: può individuare il rischio di sviluppare il cancro https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanazione.it%2Fsalute%2Ftumore-al-colon-ki0i7obl%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7c - X Vai su X
Cancro al colon: un nuovo studio su Jama Oncology, frutto della collaborazione tra IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Mayo Clinic, ridefinisce la "guarigione completa". La ricerca evidenzia che, per i pazienti con cancro al colon in stadio II e Vai su Facebook
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce - Studio congiunto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con l’Università di Firenze e l’Istituto nazionale di fisica nucleare ... Secondo adnkronos.com
Cancro al colon, il microbioma intestinale può predirne il rischio - Studio congiunto tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il Dipartimento interuniversitario di Fisica e il Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti, l’Università di ... Riporta rainews.it