Cancello Arnone ladri inseguiti da titolare azienda | fuga culmina in un incidente Furgone a fuoco

Teleclubitalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpresi a rubare in un’azienda a Cancello Arnone, vengono inseguiti dal titolare ma la fuga culmina in un incidente con incendio. Ad avere la peggio l’imprenditore, rimasto ferito ed attualmente ricoverato all’ospedale di Aversa. A finire in manette due uomini di nazionalità tunisina. Si tratta di due soggetti – identificati in un 43enne e un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

cancello arnone ladri inseguitiCancello ed Arnone, furto in azienda di fiori: arrestati due tunisini dopo inseguimento - Si è trasformato in un inseguimento tra le campagne di Cancello ed Arnone, nel Casertano, il tentato furto avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 12 ... Segnala pupia.tv

cancello arnone ladri inseguitiTentato furto a Cancello ed Arnone, poi inseguimento culmina in un incidente e un incendio - Nel tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre 2025, Cancello ed Arnone, un comune situato nel casertano, è stato teatro di un tentato furto in un’azienda di fiori. Secondo ilmattino.it

