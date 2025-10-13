Cancellate le opere abusive ora diventa area di servizio e accoglienza

Il Comune di Vieste ha ottenuto un finanziamento per la riqualificazione dell’area relitta tra il Lungomare Europa e Via dell’Antico Porto Aviane, in prossimità del Terminal Bus del Piazzale Europa, dove in passato erano state realizzate opere abusive successivamente abbattute. Un’area alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it