Cancellate le opere abusive ora diventa area di servizio e accoglienza
Il Comune di Vieste ha ottenuto un finanziamento per la riqualificazione dell’area relitta tra il Lungomare Europa e Via dell’Antico Porto Aviane, in prossimità del Terminal Bus del Piazzale Europa, dove in passato erano state realizzate opere abusive successivamente abbattute. Un’area alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: cancellate - opere
A Monza torna la Mostra Internazionale dell’Acquarello: oltre 200 opere dei maggiori maestri al mondo, oltre a workshop e visite guidate - facebook.com Vai su Facebook