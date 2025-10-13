Canal+ acquisisce il 94 per cento della sudafricana MultiChoice

Canal+, colosso francese dei media, ha acquisito il 94 per cento di MultiChoice, gruppo sudafricano valutato circa 3,2 miliardi di dollari. La società transalpina punta ad accaparrarsi il restante 6 per cento in breve tempo. Intanto ha incassato il sì dei detentori di 217,7 milioni di azioni dell’azienda di trasmissione del Sud Africa, grazie a un’offerta di 125 rand per azione in contanti. Il 22 settembre scorso era arrivato l’ok del Panel di Regolamentazione delle Acquisizioni del Sud Africa, che ha rilasciato il certificato di conformità sull’offerta. Secondo Bloomberg, la prossima mossa sarà il delisting di MultiChoice dalla Borsa di Johannesburg con il conseguente passaggio a Londra, come già fatto dalla società madre Vivendi SE con Canal+ nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

