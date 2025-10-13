Canada avvistato squalo bianco Contractor a largo delle acque del Labrador il più grande mai tracciato | lungo 4,3m e 750kg di peso – VIDEO

Contractor si trova attualmente nel Golfo di San Lorenzo, una delle aree più ricche di vita marina del Nord Atlantico. La sua migrazione, spiegano gli esperti, è dettata da tre fattori principali: la ricerca di cibo, la riproduzione e la necessità di trovare acque con temperature adeguate. Contracto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Canada, avvistato squalo bianco “Contractor” a largo delle acque del Labrador, il più grande mai tracciato: lungo 4,3m e 750kg di peso – VIDEO

