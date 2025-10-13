Campus Fiamme Gialle a Sabaudia gli studenti di Chiavenna per il progetto Sport e Legalità – La Scuola in cattedra

Sabaudia, 13 ottobre 2025 – Inizia oggi a Sabaudia per 17 studenti e 2 docenti dell’Istituto “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), il Campus Fiamme Gialle, iniziativa rientrante nel progetto “Sport e Legalità – la Scuola in Cattedra”, promosso dalla Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale lombardo e dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. Gli studenti della 2^ IAMI soggiorneranno all’interno della Caserma “Spiridigliozzi”, sede del III Nucleo Atleti di Sabaudia, da oggi fino sabato 18 ottobre. Sei giorni alla scoperta del mondo Fiamme Gialle, mangiando e dormendo dove quotidianamente i campioni del remo e della pagaia gialloverde vivono e si allenano per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it