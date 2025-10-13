Campo agrivoltaico al Triangolone Enti e cittadini contro il progetto

GORLE (Bergamo) Dire "no" al progetto che mira a realizzare un campo agrivoltaico al Triangolone, il grande spazio verde che si trova all’ingresso del paese. Con questo obiettivo un centinaio di persone ha preso parte al sit-in di protesta organizzato a Gorle dai cittadini, contrari all’iniziativa. "Il Triangolone – spiega il sindaco Giovanni Testa – è una vetrina per il nostro comune, un biglietto da visita per Gorle da cui si possono scorgere le nostre Prealpi e la Presolana. È un’area preziosa per la cittadinanza e rappresenta il cuore verde di Gorle". Numerosi gli striscioni esibiti dai manifestanti per ribadire la propria contrarietà al progetto: "No ai pannelli nel Triangolone", "Abbracciamo il Triangolone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campo agrivoltaico al Triangolone. Enti e cittadini contro il progetto

In questa notizia si parla di: campo - agrivoltaico

ECO The Photovoltaic Group scende in campo con la Vanoli Basket Cremona! E non è solo un modo di dire: il nostro logo, infatti, è presente sulle maglie dei giocatori! Un segno ben visibile del legame ormai consolidato con questa società protagonista del - facebook.com Vai su Facebook

Campo agrivoltaico al Triangolone. Enti e cittadini contro il progetto - Il sindaco Testa: "È una vetrina per il nostro comune, da qui si scorgono la Presolana e tutte le Prea ... Segnala msn.com

Triangolone di Gorle, altri due «no» al progetto dell’agrivoltaico - Parere negativo dalla Commissione Paesaggio della Provincia: «Si perderebbe un panorama iconico». Come scrive ecodibergamo.it