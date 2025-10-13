Campionato maschile Serie A Elite di rugby | Petrarca Rugby vs Hbs Colorno
Torna il grande Rugby a Padova: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026, con la prima partita casalinga. Il Petrarca Rugby incontra l'HBS Colorno domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:30, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: campionato - maschile
Basket - Serie "DR1» maschile. La Libertas ora punta tutto sul campionato
Basket - "B" maschile. Bcl, via al campionato
Serie A1 Maschile pallanuoto 2025-26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco
È iniziato questo weekend il campionato di serie B maschile e femminile! Ecco i risultati delle squadre liguri: Normac AVB Genova Volley - I' Giglio Firenze 3/0 Albenga Volley Raviolificio San Giorgio - Stillisolutions Liberi e Forti FI 3/2 Vbc Pontedera - Albisola - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, Serie A Elite Maschile: al via il campionato - Ieri gli staff tecnici hanno reso note le prime formazioni ufficiali e la Serie A ... sportface.it scrive
SPECIALE - Rugby Viadana, prima di campionato Mogliano allo Zaffanella - Il Campionato di Serie A Elite Maschile è pronto a prendere il via nel fine settimana dell’11/12 ottobre, inaugurando la corsa al titolo di Campione d’Italia 2026, con nove ... Scrive tuttomantova.it