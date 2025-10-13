Campionato maschile Serie A Elite di rugby | Petrarca Rugby vs Hbs Colorno

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il grande Rugby a Padova: tutti allo Stadio Memo Geremia per sostenere la Squadra per il Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026, con la prima partita casalinga. Il Petrarca Rugby incontra l'HBS Colorno domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:30, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

campionato - maschile

